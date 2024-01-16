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10:30, 16 января 2024Россия

В Москве стоматолог избил ветерана СВО после совета «командовать в своем ауле»

В Москве стоматолог избил участника СВО из-за конфликта на парковке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве стоматолог избил участника специальной военной операции. Причиной этого стал конфликт на парковке с женой ветерана, сообщает KP.RU.

Воевавший в составе луганского ополчения офицер рассказал, что медик — «молодой азербайджанец» — не дал его жене выехать с парковки и оскорбил ее. Когда к стоянке подошел сам ветеран, между ним и стоматологом завязалась драка. «При попытке скрыться с места преступления напавший давил меня своей машиной», — пояснил мужчина.

По словам жены офицера, стоматолог заявил ей, что «женщина не может водить машину и должна знать свое место». После этого она посоветовала ему «ехать в свой аул и там командовать». В ответ она получила порцию оскорблений.

После конфликта врачи диагностировали ветерану СВО черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Помимо этого, вследствие драки мужчина потерял зуб.

Ранее в Тюмени группа прохожих толпой избила участника спецоперации за сделанное им замечание. Мужчине наложили несколько швов в больнице.

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      Алан Босиков
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