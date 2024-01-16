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15:38, 16 января 2024Путешествия

В Росавиации заявили о продолжении полетов российских авиакомпаний в Египет

Росавиация: «Аэрофлот» и «Россия» продолжают полеты в Египет

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) заявили о том, что российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» продолжают полеты в Египет на других самолетах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации, в котором агентство прокомментировало информацию о рекомендациях отечественным перевозчикам не летать в Египет на 27 воздушных судах.

В Росавиации добавили, что у российских авиакомпаний достаточно самолетов для выполнения полетных программ в полном объеме и что их частота не изменилась.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Росавиация предупредила крупнейшие российские авиакомпании об угрозе при полетах в Египет. По данным издания, такую рекомендацию агентство дало после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих воздушных судов в египетских авиагаванях.

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      Алина Черненко
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