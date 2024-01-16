В России резко выросли зарплаты у сотрудников без опыта

В России на 47 процентов выросли зарплаты специалистов без опыта

В начале 2024 года в России резко увеличились зарплаты, предлагаемые работодателями кандидатам без опыта работы. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса для подбора сотрудников «Авито Работа» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В январе средняя предлагаемая оплата труда таких специалистов выросла на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2023 году компании готовы были платить неопытным сотрудникам в среднем 56 019 рублей в месяц, то сейчас эта сумма увеличилась до 82 109 рублей. Средняя зарплата была рассчитана экспертами с учетом всех видов занятости.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков отмечает набирающую обороты тенденцию расширения границ найма у работодателей — в начале января спрос на кандидатов без опыта работы подскочил в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, с помощью такого подхода компании стремятся удовлетворить высокую потребность в кадрах, обучая новых сотрудников внутри организации.

Заметнее всего за год спрос на работников без опыта вырос в таких профессиях, как сборщик заказов (в 3,9 раза), кладовщик (3,2 раза), менеджер по работе с клиентами (в 3,1 раза), официант (3,1 раза) и повар (3 раза). Кроме того, компании активно ищут грузчиков (в 2,9 раза чаще) и мойщиков посуды (в 2,5 раза).

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии начала года в России. Возглавил рейтинг водитель-дальнобойщик. Спрос на профессионалов в этой отрасли по сравнению с январем 2023 года увеличился на 19 процентов, а средние зарплатные предложения — на 23 процента, достигнув отметки в 137 939 рублей. На второй строчке — бурильщик с приростом числа вакансий на 85 процентов и средней предлагаемой зарплатой 128 638 рублей.