В России стали гораздо чаще искать работников на неполный день

РИА Новости: число вакансий с частичной занятостью выросло на 63 % за год

За последний год число вакансий с частичной занятостью на российском рынке труда выросло на 63 процента. О том, что отечественные работодатели стали гораздо чаще искать сотрудников на неполный рабочий день, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков сервиса «Зарплата.ру».

Эксперты уточнили, что сотрудников на неполный рабочий день ищут в основном компании из сферы услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания. При этом наибольшим спросом у таких организаций пользуются курьеры, водители, упаковщики, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам.

Кроме того, работодатели за последний год стали чаще интересоваться услугами менеджеров по работе с клиентами, операторов колл-центра, официантов, барменов. В то же время компании также активно ищут «временный персонал» и среди высококвалифицированных категорий работников. Последнюю тенденцию аналитики связали с общим дефицитом кадров на российской рынке труда.

В первой половине июня газета «Известия» со ссылкой на опрос аналитиков компании Salary Index сообщила, что самыми популярными у россиян видами подработки стали ремонт и строительство. При этом работодатели стали чаще нанимать сотрудников именно на неполную занятость. Число подобных вакансий к тому времени увеличилось на 60 процентов в сравнении с тем же периодом 2022 года.