В России у ребенка с подозрением на COVID-19 нашли 17 инородных тел в желудке

В ЯНАО у ребенка с подозрением на COVID-19 нашли 17 магнитов в желудке

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа врачи извлекли 17 инородных тел из желудка и тонкого кишечника ребенка. Об этом сообщает Департамент здравоохранения региона во «ВКонтакте».

Изначально двухлетний мальчик поступил в больницу с подозрением на COVID-19. Рентгенологическое исследование выявило, что в пищеварительных путях ребенка находится 17 шариков от магнитного конструктора.

Хирурги провели срочную операцию, в результате которой все инородные тела были удалены. Проводивший операцию врач призвал родителей не покупать магнитные конструкторы.

Ранее в Норильске двухлетняя девочка случайно проглотила магниты. После госпитализации ее состояние ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.