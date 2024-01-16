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11:10, 16 января 2024Россия

В России у ребенка с подозрением на COVID-19 нашли 17 инородных тел в желудке

В ЯНАО у ребенка с подозрением на COVID-19 нашли 17 магнитов в желудке

Фото: Unsplash

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа врачи извлекли 17 инородных тел из желудка и тонкого кишечника ребенка. Об этом сообщает Департамент здравоохранения региона во «ВКонтакте».

Изначально двухлетний мальчик поступил в больницу с подозрением на COVID-19. Рентгенологическое исследование выявило, что в пищеварительных путях ребенка находится 17 шариков от магнитного конструктора.

Хирурги провели срочную операцию, в результате которой все инородные тела были удалены. Проводивший операцию врач призвал родителей не покупать магнитные конструкторы.

Ранее в Норильске двухлетняя девочка случайно проглотила магниты. После госпитализации ее состояние ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.

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      Алан Босиков
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