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12:16, 21 апреля 2023Россия

Двухлетняя россиянка съела магниты и умерла в больнице спустя месяц лечения

РЕН ТВ: в Норильске проглотившая магниты двухлетняя девочка умерла спустя месяц лечения

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Норильске Красноярского края спустя месяц лечения в больнице умерла двухлетняя девочка, которая случайно проглотила магниты. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенок съел магниты 12 марта. Как рассказала мать девочки, после этого у нее начались рвота и сильные боли в животе. На следующий день пострадавшую госпитализировали.

19 марта самочувствие ребенка резко ухудшилось, и врачам пришлось подключить двухлетнюю россиянку к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на попытки медиков спасти девочке жизнь, 14 апреля она скончалась. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске восьмилетний мальчик впал в кому и умер в детской клинической больнице. Как выяснили следователи, незадолго до этого ребенка осматривали медики Крутинского района, однако состояние пациента ухудшилось и его транспортировали в региональный центр, где он скончался спустя час после госпитализации.

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Константин Лысяков
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