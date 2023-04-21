Двухлетняя россиянка съела магниты и умерла в больнице спустя месяц лечения

РЕН ТВ: в Норильске проглотившая магниты двухлетняя девочка умерла спустя месяц лечения

В Норильске Красноярского края спустя месяц лечения в больнице умерла двухлетняя девочка, которая случайно проглотила магниты. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенок съел магниты 12 марта. Как рассказала мать девочки, после этого у нее начались рвота и сильные боли в животе. На следующий день пострадавшую госпитализировали.

19 марта самочувствие ребенка резко ухудшилось, и врачам пришлось подключить двухлетнюю россиянку к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на попытки медиков спасти девочке жизнь, 14 апреля она скончалась. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске восьмилетний мальчик впал в кому и умер в детской клинической больнице. Как выяснили следователи, незадолго до этого ребенка осматривали медики Крутинского района, однако состояние пациента ухудшилось и его транспортировали в региональный центр, где он скончался спустя час после госпитализации.