Во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое

«ВКонтакте» работает над восстановлением работы соцсети на фоне сообщений о сбое

Социальная сеть «ВКонтакте» работает над восстановлением полного доступа к своим сервисам. Об этом пресс-служба платформы сообщила «Ленте.ру» на фоне жалоб пользователей на сбой в работе соцсети.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — прокомментировали в компаниии.

На проблемы с работой «ВКонтакте» пользователи начали жаловаться утром во вторник, 16 января. По состоянию на 11:30 по московскому времени портал «Сбой.рф», отслеживающий неполадки у интернет-сервисов, зафиксировал более пяти тысяч жалоб на работу соцсети.

По данным портала, сообщения о сбое поступают из разных регионов России. Больше всего жалоб оставили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. «Не работает, выдает ошибку, что с ПК-версии, что с мобильной версии», «Не могу страницу свою открыть», «Ничего не работает, пишет "Ошибка загрузки"», — рассказали в комментариях пользователи соцсети.

Со сбоем пользователи «ВКонтакте» также столкнулись в ноябре. Неполадки у соцсети были зафиксированы по всей России. Позднее пресс-служба платформы сообщила, что ее работа была восстановлена.