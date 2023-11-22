В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе сайта и приложения соцсети «ВКонтакте»

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе сайта и приложения соцсети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные портала, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Жалобы на работу «ВКонтакте» начали поступать с 15:00 по московскому времени. Большинство пользователей (53 процента) столкнулись с трудностями при попытке зайти в приложение. Часть (39 процентов) заявила о том, что соцсеть в целом не работает. Еще несколько человек (9 процентов) сообщили о неполадках на сайте.

Проблемы с работой соцсети были зафиксированы по всей России. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Казани и Челябинска.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили информацию о сбое. «Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — рассказали «Ленте.ру» представители соцсети.

Ранее сообщалось о сбое в работе интернет-магазина Wildberries. При попытке найти товар сервис выдавал ошибку, а уже добавленные в корзину позиции стали недоступны. Позднее работа интернет-магазина была восстановлена.