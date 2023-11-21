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11:48, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

В Wildberries произошел сбой

В Wildberries сообщили о работе над восстановлением сервиса из-за сбоя

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globalloopkress.com

В работе интернет-магазина Wildberries произошел сбой, компания работает над восстановлением сервиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса», — заявили в пресс-службе интернет-магазина.

Ранее 21 ноября пользователи маркетплейса заметили сбой в работе сайта и мобильного приложения Wildberries. При попытке найти товар сервис выдавал ошибку, а уже добавленные в корзину позиции стали недоступны. Пользователям предлагалось добавить выбранные для покупки товары в лист ожидания.

19 ноября стало известно, что Wildberries сократил срок получения денег при возврате товаров до одного-двух дней. В маркетплейсе подчеркнули, что быстрый возврат средств за несостоявшиеся покупки особенно важен в высокий сезон распродаж.

До этого Генеральная прокуратура России проверила компанию Wildberries. В результате маркетплейс изменил около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения продавцов и покупателей.

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      Олег Давыдов
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