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14:22, 15 ноября 2023Силовые структуры

Генпрокуратура завершила проверку Wildberries

Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России завершила проверку компании Wildberries, проводившуюся по поручению главы ведомства Игоря Краснова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Во время нее была дана оценка применяемым маркетплейсом правилам пользования, сообщили в ведомстве. В ходе проверки Wildberries изменил около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. К примеру, теперь срок доставки товара можно изменить только после согласования с потребителем. У покупателя также появилось безусловное право отказаться от товара после его покупки, в том числе от технически сложных устройств.

После проверки маркетплейс также сократил срок рассмотрения претензии о замене товара и исключил обязанность покупателя по проверке качества товара при получении.

12 октября Краснов поручил проверить Wildberries из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard и взимания с покупателей платы за возврат товаров.

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