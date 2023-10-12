Генпрокурор поручил проверить российский маркетплейс

Генпрокурор Краснов поручил проверить Wildberries из-за комиссии

Начало событий в новости Генпрокуратура потребовала от Wildberries объяснить новую комиссию

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить маркетплейс Wildberries. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка связана с введением Wildberries комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard и взимания с покупателей платы за возврат товаров.

Прокуроры оценят законность решений, принятых Wildberries, и соблюдение прав потребителей. При выявлении нарушений будут приняты меры.

Ранее 12 октября стало известно, что Wildberries ввел комиссию в три процента от стоимости покупки за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard с 9 октября. По словам директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова, эта доля — вознаграждение банка, осуществляющего обработку платежа.