Генпрокуратура потребовала от Wildberries объяснить новую комиссию

Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries из-за комиссии при оплате Visa

Генпрокуратура РФ вызвала на совещание представителей Wildberries и банков. Как сообщает Telegram-канал Mash, поводом для приглашения сотрудников стала новая комиссия маркетплейса.

Wildberries ввел комиссию в три процента от стоимости покупки за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard с 9 октября. По словам директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова, эта доля — вознаграждение банка, осуществляющего обработку платежа.

Изменение условий покупки картами иностранных платежных систем связано с невозможностью напрямую обрабатывать операции по ним. «Детали по проведению операций с помощью остальных доступных способов оплаты приведены в оферте маркетплейса, объяснил Колесников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин после введения Wildberries новой комиссии призвал принять «закон Бакальчук», чтобы исключить злоупотребление монопольным положением на рынке со стороны маркетплейсов.

«Введение собственной внутрисистемной комиссии может быть нарушением антимонопольного законодательства. Потому что понятно, что они никаких дополнительных издержек не понесли. Вместе с тем любой субъект рынка имеет формальное право устанавливать любую цену на свои услуги. Поэтому если бы они просто повысили на три процента стоимость своей работы, то они бы имели право это сделать», — заявил депутат и добавил, что действия Wildberries — это дискриминация платежных систем.

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, ещё с марта 2022 года не относятся к американским корпорациям, после того, как платежные системы объявили о приостановке работы в России. Карты граждан не работают за рубежом, а иностранные карты этих систем не поддерживаются в торговых точках и банкоматах на территории страны. Операции по Visa и Mastercard в России обрабатывает отечественная Национальная система платёжных карт.

