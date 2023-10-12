В России призвали принять «закон Бакальчук» из-за новой комиссии Wildberries

Депутат Делягин призвал принять «закон Бакальчук» из-за комиссии Wildberries

В России необходимо принять «закон Бакальчук», чтобы исключить злоупотребление монопольным положением на рынке со стороны маркетплейсов. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на введение Wildberries комиссии при оплате картами Visa и Mastercard заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Введение собственной внутрисистемной комиссии может быть нарушением антимонопольного законодательства. Потому что понятно, что они никаких дополнительных издержек не понесли. Вместе с тем любой субъект рынка имеет формальное право устанавливать любую цену на свои услуги. Поэтому если бы они просто повысили на три процента стоимость своей работы, то они бы имели право это сделать», — заявил депутат.

Они не имеют право при прочих равных условиях вводить комиссию только в отношении двух расчетных систем, но не вводить это же в отношении, скажем, UnionPay. Теоретически они могут предоставить льготы для пользователей карты «Мир» как национальной карты. Но речь именно о льготах Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

По словам Делягина, действия Wildberries — это дискриминация платежных систем. Он добавил, что это должно быть предметом антимонопольного расследования.

«Самое главное, что они просто взяли и задрали цены под фиктивным предлогом. Это классический пример злоупотребления монопольным положением. Это еще раз подчеркивает категорическую необходимость принятия "закона Бакальчук", который поставит на место маркетплейсы. Этот закон примитивно исключит возможность злоупотребления монопольным положением», — заключил парламентарий.

C 9 октября Wildberries ввел комиссию за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. Размер комиссии составляет 3 процента от стоимости покупки. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, 3 процента — вознаграждение банку, осуществляющего обработку такого платежа.

17 марта стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект после скандала с Wildberries относительно работы маркетплейсов в России. Неофициально название проекта — «закон Бакальчук» (основательницей компании Wildberries является Татьяна Бакальчук — прим. «Ленты.ру»).