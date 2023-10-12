В Wildberries объяснили ввод комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries ввел комиссию для карт Visa и Mastercard из-за проблем с платежами

Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников объяснил ввод комиссии за оплату на сервисе картами международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенными в России. Его комментарий приводят «Известия».

Известно, что новые условия оплаты, в соответствии с которыми с клиентов взимают комиссию в три процента от стоимости покупки, ввели с 9 октября. «При оформлении заказа (на условиях предоплаты), а также при оплате при получении (на условиях постоплаты) клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение. Среди них — Система быстрых платежей, карта МИР и SberPay (два последних доступны и для держателей карт Visa и Mastercard)», — уточнил Колесников.

По словам специалиста, изменение условий покупки картами Visa и Mastercard связано с проблемами с платежами. У Wildberries нет возможности напрямую обрабатывать операции по ним. «Детали по проведению операций с помощью остальных доступных способов оплаты приведены в оферте маркетплейса», — подчеркнул собеседник издания.

В свою очередь глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов уточнил, что в законодательстве нет положений, которые запрещают продавцу или маркетплейсу устанавливать различные цены в зависимости от способа безналичной оплаты.

«Есть лишь условие, по которому компании обязаны в обязательном порядке использовать национальные платежные инструменты. Кроме того, продавцам запрещено давать потребителям скидку за оплату наличными. Поскольку Wildberries предоставляет покупателям возможность оплаты национальными платежными инструментами без дополнительной комиссии (карты МИР, СБП) и не предлагает потребителям скидок за оплату наличными, каких-либо нарушений в данной ситуации мы не видим», — заявил он.

Ранее в октябре стало известно, что Wildberries начнет подтверждать заказы с помощью Touch ID и Face ID. Данная функция будет запущена с целью предотвратить неумышленные заказы.

