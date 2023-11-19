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11:55, 19 ноября 2023Экономика

Возврат денег за товары на Wildberries станет быстрее

РИА Новости: Wildberries сократил срок получения денег при возврате товаров

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

Wildberries сократил срок получения денег при возврате товаров до одного-двух дней. О том, что получение средств станет быстрее, пишет РИА Новости.

В маркетплейсе подчеркнули, что быстрый возврат средств за несостоявшиеся покупки особенно важен в высокий сезон распродаж.

«Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ», — заявили в компании.

Люди, которые возвращают товары не в те пункты выдачи, где они их забирали, теперь смогут вернуть средства за три-четыре дня. В Wildberries уточнили, что правило затронет случаи, когда клиент оплачивает и забирает заказ, а потом решает отказаться от покупки.

Ранее Генеральная прокуратура России проверила компанию Wildberries. В результате маркетплейс изменил около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения продавцов и покупателей.

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      Мария Борисова
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