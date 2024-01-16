Власти обеспокоились ухудшением конкуренции из-за комиссий для застройщиков

В Минфине обеспокоились ухудшением конкуренции из-за комиссий для застройщиков

Российские власти обеспокоились ухудшением конкуренции на фоне введения банками комиссий для застройщиков. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на Дне финансов на выставке «Россия», его слова приводит агентство «Интерфакс» во вторник, 16 января.

По словам представителя Минфина, ведомство будет следить за ситуацией на рынке льготной ипотеки, где после ужесточения условий государственных программ финансовые организации стали вводить комиссии для застройщиков и работать только с аккредитованными партнерами. Он предупредил, что такие меры нарушают конкуренцию.

«Введение комиссий и то, что происходит на рынке ипотеки, никому не нравится — ни Центральному банку, ни Минфину, потому что рынок ипотеки довольно конкурентный, там много участников, а те практики, которые там начинаются, могут привести к ухудшению конкуренции. То есть те банки, у которых есть партнеры-застройщики, смогут выдавать льготную ипотеку, те, у которых нет, не смогут», — пояснил Чебесков. Он добавил, что при необходимости власти примут меры, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию.

Ранее, 15 января, Центробанк сообщил о рисках от взимания комиссии банков при льготной ипотеке. Представители регулятора отметили, что в итоге взимаемые суммы могут включить в стоимость жилья.