ЦБ рассказал о рисках от взимания комиссии банков при льготной ипотеке

ЦБ увидел риски во взимании банками комиссий с застройщиков при льготной ипотеке

Центробанк (ЦБ) увидел риски во взимании банками комиссии с застройщиков при льготной ипотеке. В пресс-службе регулятора рассказали, что в итоге комиссии могут переложить в цены на недвижимость, передает «РИА Новости».

В ЦБ отметили, что льготные ипотечные программы остаются выгодными для банков, несмотря на недавнее изменение их условий. При этом выдача кредитными организациями льготных кредитов на жилье только у девелоперов, которые платят комиссию, снизит прозрачность, ослабит конкуренцию, а также увеличит сегментированность ипотечных рынков и проектного финансирования.

«Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — объяснили представители регулятора.

Ранее эксперты по недвижимости заявили, что комиссия, которую будут платить банкам застройщики в случае ее введения, окажет влияние на цену квадратного метра жилья и маржинальность девелоперов.