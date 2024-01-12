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15:51, 12 января 2024Среда обитания

Влияние комиссий для застройщиков на стоимость жилья оценили

Эксперт Тумайкина: при введении комиссии для застройщиков цены на жилье вырастут

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Комиссия, которую будут платить банкам застройщики в случае ее введения, окажет влияние на цену квадратного метра жилья и на маржинальность девелоперов. Последствия этого шага оценили эксперты, опрошенные «Известиями».

В конце декабря – начале января стало известно о том, что несколько российских банков захотели выдавать ипотеку по государственным программам только при условии приобретения недвижимости у застройщиков-партнеров. По словам главы управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлии Архангельской, в этом случае финансовая организация будет сотрудничать только с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать жилищные кредиты. Она пояснила, что фактически это означает дополнительную комиссию для участников рынка.

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Коммерческий директор группы компаний ФСК Ольга Тумайкина заявила, что застройщикам становится все труднее предлагать клиентам доступные программы покупки жилья и при этом обеспечивать прибыльность бизнеса. Если банки введут комиссии для них, это негативно скажется на маржинальности девелоперов. Помимо этого, стоимость недвижимости вырастет, а покупательная способность граждан снизится. Специалист выразила опасение, что за этим может последовать падение спроса на жилье, а также стагнация рынка.

Ранее старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов предупредил, что покупка квартиры в Москве в льготную ипотеку больше не выгодна из-за ужесточения условий в декабре 2023-го — с того момента максимальную сумму выдачи по ней для жителей столицы ограничили шестью миллионами рублей.

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      Полина Кислицына
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