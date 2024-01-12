Влияние комиссий для застройщиков на стоимость жилья оценили

Эксперт Тумайкина: при введении комиссии для застройщиков цены на жилье вырастут

Комиссия, которую будут платить банкам застройщики в случае ее введения, окажет влияние на цену квадратного метра жилья и на маржинальность девелоперов. Последствия этого шага оценили эксперты, опрошенные «Известиями».

В конце декабря – начале января стало известно о том, что несколько российских банков захотели выдавать ипотеку по государственным программам только при условии приобретения недвижимости у застройщиков-партнеров. По словам главы управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлии Архангельской, в этом случае финансовая организация будет сотрудничать только с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать жилищные кредиты. Она пояснила, что фактически это означает дополнительную комиссию для участников рынка.

Коммерческий директор группы компаний ФСК Ольга Тумайкина заявила, что застройщикам становится все труднее предлагать клиентам доступные программы покупки жилья и при этом обеспечивать прибыльность бизнеса. Если банки введут комиссии для них, это негативно скажется на маржинальности девелоперов. Помимо этого, стоимость недвижимости вырастет, а покупательная способность граждан снизится. Специалист выразила опасение, что за этим может последовать падение спроса на жилье, а также стагнация рынка.

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