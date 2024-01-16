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14:56, 16 января 2024Мир

Власти Румынии достигли соглашения с блокировавшими границу с Украиной фермерами

Euractiv: в Румынии договорились с фермерами, блокировавшими границу с Украиной
СюжетПротесты на Украине

Фото: Cornel Putan / Inquam Photos / Reuters

Власти Румынии достигли соглашения с фермерами, которые блокировали границу с Украиной после шести дней протестов. Об этом сообщает Euractiv.

Как отмечает издание, Министерству сельского хозяйства удалось договориться с представителями крупных сельскохозяйственных организаций. Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу уточнил, что правительство согласилось удовлетворить 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжены для нахождения компромисса по невыполненным запросам.

Руководство страны пообещало незамедлительно принять правила для субсидируемых процентных кредитов, а также полностью профинансировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года.

Ранее стало известно, что румынские фермеры заблокировали КПП «Сирет» на границе с Украиной из-за импорта украинских сельскохозяйственных товаров. Аграрии также не уточняют причины и ориентировочную продолжительность блокировки.

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      Дарья Балацкая
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