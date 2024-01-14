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16:20, 14 января 2024Мир

Румынские фермеры вновь заблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры вновь заблокировали КПП «Сирет» на границе с Украиной

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Румынские фермеры вновь заблокировали КПП «Сирет» на границе с Украиной из-за импорта украинской агропродукции. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

«Около 14:00 (15:00 мск) от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное"», — говорится в сообщении погранслужбы.

Как и прежде, фермеры не уточняют причины и ориентировочную продолжительность блокировки для украинской стороны.

Ранее шесть фермерских профсоюзов призвали Европейский союз ограничить импорт украинской агропродукции. По их мнению, это необходимо сделать, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей. «Мы опасаемся, что, если этот механизм будет сохранен в его нынешнем виде, без адаптации, выживание производителей ЕС может быть поставлено под вопрос», — говорится в документе.

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      Алевтина Запольская
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