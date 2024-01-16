Володин рассказал о разговоре с Путиным

Спикер ГД Володин заявил, что перед началом весенней сессии говорил с Путиным

Перед началом весенней сессии Государственной Думы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам Володин рассказал с трибуны парламента, сообщает РИА Новости.

Как сообщил Володин, среди прочего разговор с президентом касался работы Думы.

«Перед началом заседания разговаривал с нашим президентом. Владимир Владимирович просил вам передать самые лучшие пожелания и успехов в работе», — рассказал спикер ГД.

О чем еще разговаривали президент и председатель нижней палаты парламента, Володин не уточнил.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию.

