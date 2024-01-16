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13:35, 16 января 2024Россия

Володин жестко высказался об отпусках депутатов Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: у депутатов нет отпусков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы не может позволить себе уйти в отпуск. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, фрагмент выступления которого на первом пленарном заседании весенней сессии приводит пресс-служба Госдумы.

Не следующие этому принципу парламентарии перестанут быть депутатами, подчеркнул глава Госдумы.

В связи с этим Володин отметил высокую работоспособность ряда деятелей Госдумы, которые работают «без выходных, без отпусков, без праздников».

На заседании председатель Госдумы порассуждал о приоритетах работы нижней палаты. К первоочередным задачам он отнес вопросы поддержки участников специальной военной операции. Володин отметил, что законодатели уже приняли 91 закон, затрагивающий участников спецоперации, и подчеркнул, что эта работа должна быть продолжена.

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      Алан Босиков
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