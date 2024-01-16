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12:32, 16 января 2024Россия

Володин порассуждал о приоритетах работы Госдумы

Володин: приоритетом работы Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вопросы поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) и членов их семей должны быть приоритетом работы Госдумы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии, трансляция которого ведется в Telegram-канале Госдумы.

Рассуждая о ключевых направлениях работы депутатов, Володин подчеркнул, что Госдума приняла уже 91 закон, касающийся спецоперации и поддержки ее участников. «Нам необходимо не останавливаться», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев специальной военной операции, которые желают реализовывать себя, а также поддержу семей не вернувшихся бойцов. Глава государства отметил, что в работе с военными важно продолжать укреплять систему социальных гарантий для них.

В канун рождества Путин встретился с семьями военных, которые лишились жизни в ходе спецоперации. По ее итогам глава государства заявил, что мероприятие должно стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки родственников российских бойцов.

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      Сергей Истомин
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