Марочко: ВСУ увеличили количество западной бронетехники на купянском участке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, рост числа западной техники был выявлен в ходе боевых действий в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного. В частности, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что наступление ВС России на Чернигов станет головной болью для ВСУ. «Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы», — сказал он.