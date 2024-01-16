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07:56, 16 января 2024Бывший СССР

ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском

Марочко: ВСУ увеличили количество западной бронетехники на купянском участке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, рост числа западной техники был выявлен в ходе боевых действий в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного. В частности, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что наступление ВС России на Чернигов станет головной болью для ВСУ. «Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы», — сказал он.

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      Марина Совина
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