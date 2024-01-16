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08:20, 16 января 2024Силовые структуры

Вытолкнувшего российскую пенсионерку из автобуса водителя отправили в колонию

Суд Хабаровского края дал 2,5 года водителю, выкинувшему пенсионерку из автобуса

Фото: pixabay.com

Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил к 2,5 года лишения свободы 64-летнего водителя, который вытолкнул пожилую женщину из салона автобуса весной 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «в» части 1 статьи 213 («Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия на транспорте общего пользования») УК РФ. Об будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло 2 марта 2023 года. Подсудимый, управляя маршрутным автобусом, применил насилие к пожилой женщине и выволок ее из салона. После этого он закрыл двери транспортного средства и, не беспокоясь о здоровье лежавшей на земле потерпевшей, уехал.

Мужчину задержали 3 марта.

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      Олеся Мицкевич
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