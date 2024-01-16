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20:50, 16 января 2024Ценности

Wildberries ввел функцию отмены заказа после оформления

Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Компания Wildberries ввела функцию отмены заказа после оформления. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале маркетплейса.

«15 января Wildberries запустила функцию отмены заказа. На первом этапе опция стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что данную функцию можно использовать в течение первого часа после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку — в зависимости от того, что наступит ранее. Кроме того, изначально она будет доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

В начале декабря 2023 года сообщалось, что на маркетплейсе Wildberries вновь сделали доставку платной из-за перегрузки пунктов выдачи заказов. Помимо этого, в случае отказа от товара нужно будет также заплатить за обратную доставку. Кроме того, за возврат заказа взимается дополнительная комиссия.

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      Алина Гостева
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