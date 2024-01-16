Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 16 января 2024Мир

Йеменские хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia

Движение «Ансар Алла» подтвердило, что хуситы нанесли удар по сухогрузу Zografia
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Хуситы-шииты из движения «Ансар Алла» подтвердили, что военно-морские силы Йемена нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia у берегов Йемена. Об этом телеканалу «Аль-Масира» сообщили представители движения.

«Военно-морские силы провели атаку по кораблю Zografia, который направлялся в порты оккупированной [Израилем] Палестины», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Об атаке на корабль ранее сообщало агентство Reuters. По их данным, в сухогруз под флагом Мальты в 140 км к северо-западу от йеменского порта Салиф попала противокорабельная ракета. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, для оценки материального ущерба корабль направился в порт Суэц.

Ранее йеменские хуситы ударили по американскому контейнерному судну Gibraltar Eagle. «По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету запустили хуситы», — говорится в сообщении американского Центрального командования.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин предрек удар по украинской государственности

      Российская порноактриса возглавила рейтинг Pornhub

      Россиянин расправился с пожилой родственницей после ссоры на кухне

      Названа новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

      В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

      Пьяный россиянин сломал ребра знакомому и расправился с его женой

      Самбурская показала фигуру в ванной

      Пассажиры самолета провели полет в чужой моче и нашли мокрые трусы под креслом

      В Польше задержали работающую на белорусские спецслужбы порномодель

      Йеменские хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости