Йеменские хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia

Движение «Ансар Алла» подтвердило, что хуситы нанесли удар по сухогрузу Zografia

Хуситы-шииты из движения «Ансар Алла» подтвердили, что военно-морские силы Йемена нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia у берегов Йемена. Об этом телеканалу «Аль-Масира» сообщили представители движения.

«Военно-морские силы провели атаку по кораблю Zografia, который направлялся в порты оккупированной [Израилем] Палестины», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Об атаке на корабль ранее сообщало агентство Reuters. По их данным, в сухогруз под флагом Мальты в 140 км к северо-западу от йеменского порта Салиф попала противокорабельная ракета. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, для оценки материального ущерба корабль направился в порт Суэц.

Ранее йеменские хуситы ударили по американскому контейнерному судну Gibraltar Eagle. «По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету запустили хуситы», — говорится в сообщении американского Центрального командования.