Замдиректора «Водоканала» Петербурга заподозрили в махинациях

В Петербурге СК задержал замдиректора «Водоканала» по подозрению в махинациях

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали 53-летнего заместителя директора «Водоканала» Владимира Чернышева. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, его заподозрили в махинациях: Чернышев намерено завышал стоимость при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация. Это нанесло ущерб на сотни миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 285 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Отмечается, что в квартире и офисе фигуранта уже прошли обыски.

Ранее стало известно, что суд в Саратове арестовал экс-председателя комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Саратовской области, обвиняемого в махинациях с государственными контрактами на десятки миллионов рублей. В 2021-2022 годах экс-чиновник поручил директору госучреждения заключить госконтракт без конкурсных процедур с компанией, которая позже была реорганизована.