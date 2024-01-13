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15:29, 13 января 2024Силовые структуры

В Саратове арестовали обвиняемого в махинациях на миллионы рублей чиновника

Суд в Саратове арестовал экс-чиновника за махинации с 80 миллионами рублей

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Суд в Саратове арестовал экс-председателя комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Саратовской области, обвиняемого в махинациях с государственными контрактами на десятки миллионов рублей. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по Саратовской области в Telegram.

Также под домашний арест заключили второго обвиняемого по делу — директора государственного казенного учреждения. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г» и «е» частью 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Как сообщает следствие, в 2021-2022 годах экс-чиновник поручил директору госучреждения заключить госконтракт без конкурсных процедур с компанией, которая позже была реорганизована. Это решение привело к тому, что бюджету региона был нанесен ущерб в 80 миллионов рублей.

В декабре 2023 года экс-врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина арестовали. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил суд, Дубровина подозревали в хищении крупных сумм, когда он работал в Екатеринбурге.

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