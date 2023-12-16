Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 16 декабря 2023Силовые структуры

Экс-врио зампреда правительства Забайкальского края арестовали

Суд арестовал экс-врио зампреда правительства Забайкальского края Дубровина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Экс-врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина арестовали по делу о мошенничестве. О решении Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга пишет РИА Новости.

Уточняется, что Дубровина подозревают по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Его арестовали на 10 суток — до 23 декабря. По данным агентства, чиновника заподозрили в хищении денежных средств в особо крупном размере во время работы в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что задержание Дубровина связано с его предыдущей работой в Свердловской области. В настоящее время он находится в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах он занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры, в 2020 году возглавил Управление капитального строительства.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

      Тренер дала советы новичкам на катке

      В России высказались о признании Польшей подделки экспертизы по крушению Ту-154

      Украинские военные повредили здание школы в Донецке

      В России уточнили не попадающую под новый налог по вкладам сумму

      Экс-врио зампреда правительства Забайкальского края арестовали

      Стало известно о возможном выдвижении Путина на выборы как самовыдвиженца

      В Сербии высказались против вступления в НАТО из-за бомбардировок Югославии

      В Латвии избили и вытеснили в Белоруссию двух беженцев

      Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости ускорить перевооружение армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости