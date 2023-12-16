Экс-врио зампреда правительства Забайкальского края арестовали

Суд арестовал экс-врио зампреда правительства Забайкальского края Дубровина

Экс-врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина арестовали по делу о мошенничестве. О решении Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга пишет РИА Новости.

Уточняется, что Дубровина подозревают по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Его арестовали на 10 суток — до 23 декабря. По данным агентства, чиновника заподозрили в хищении денежных средств в особо крупном размере во время работы в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что задержание Дубровина связано с его предыдущей работой в Свердловской области. В настоящее время он находится в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах он занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры, в 2020 году возглавил Управление капитального строительства.