Зеленский признал нежелание замораживать конфликт

Зеленский признал, что не хочет замораживать конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не желает заморозки конфликта. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, пишет ТАСС.

«Может ли заморозка войны на Украине привести к ее завершению? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь», — сказал политик.

Кроме того, украинский глава снова призвал западные государства ужесточить антироссийские санкции. Зеленский также упрекнул лидеров Запада в побуждении Украины к деэскалации конфликта.

Ранее украинский президент заявил, что новый пакет помощи Киеву скоро одобрят. По его словам, это вопрос нескольких недель. Политик уточнил, что получил положительные сигналы о поддержке стран Евросоюза (ЕС). Киев потратил очень много времени на убеждение западных союзников, и теперь Украина надеется на положительную реакцию ЕС и США, добавил Зеленский.