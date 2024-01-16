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19:07, 16 января 2024Бывший СССР

Зеленский признал нежелание замораживать конфликт

Зеленский признал, что не хочет замораживать конфликт
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не желает заморозки конфликта. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, пишет ТАСС.

«Может ли заморозка войны на Украине привести к ее завершению? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь», — сказал политик.

Кроме того, украинский глава снова призвал западные государства ужесточить антироссийские санкции. Зеленский также упрекнул лидеров Запада в побуждении Украины к деэскалации конфликта.

Ранее украинский президент заявил, что новый пакет помощи Киеву скоро одобрят. По его словам, это вопрос нескольких недель. Политик уточнил, что получил положительные сигналы о поддержке стран Евросоюза (ЕС). Киев потратил очень много времени на убеждение западных союзников, и теперь Украина надеется на положительную реакцию ЕС и США, добавил Зеленский.

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      Кристина Есикова
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