Зеленский рассказал о скорой передаче нового пакета западной помощи Украине

Зеленский: новый пакет западной помощи для Украины будет скоро одобрен

Новый пакет западной помощи Украине будет скоро одобрен, это вопрос ближайших недель. О скорой передаче средств Киеву президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Запись доступна на YouTube-канале офиса Зеленского.

«Я думаю, это вопрос недель. У меня есть положительные сигналы, что Европа поддерживает нас, именно в странах Европейского Союза (ЕС). И также я уверен, что решится вопрос помощи в Конгрессе», — заявил лидер украинского государства.

Он отметил, что Украина потратила очень много времени на убеждение западных партнеров, и теперь в Киеве надеются на положительную реакцию ЕС и США.

Ранее против передачи финансовой помощи Украине высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик отметил, что дополнительные 50 миллиардов евро для Киева приведут только к усилению переговорных позиций России и тысячам ненужных военных потерь.