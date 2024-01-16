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18:21, 16 января 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о скорой передаче нового пакета западной помощи Украине

Зеленский: новый пакет западной помощи для Украины будет скоро одобрен
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Новый пакет западной помощи Украине будет скоро одобрен, это вопрос ближайших недель. О скорой передаче средств Киеву президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Запись доступна на YouTube-канале офиса Зеленского.

«Я думаю, это вопрос недель. У меня есть положительные сигналы, что Европа поддерживает нас, именно в странах Европейского Союза (ЕС). И также я уверен, что решится вопрос помощи в Конгрессе», — заявил лидер украинского государства.

Он отметил, что Украина потратила очень много времени на убеждение западных партнеров, и теперь в Киеве надеются на положительную реакцию ЕС и США.

Ранее против передачи финансовой помощи Украине высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик отметил, что дополнительные 50 миллиардов евро для Киева приведут только к усилению переговорных позиций России и тысячам ненужных военных потерь.

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      Глеб Палехов
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