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01:00, 16 января 2024Ценности

Жена Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли. Кадр: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя гражданская жена популярного актера Джейсона Стэйтема поделилась видео, на котором показала фигуру в нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что комплект синего цвета оформлен кружевами.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под постом, который набрал более 68 тысяч лайков. «Не могу поверить в то, при наличии двух детей твое тело выглядит все еще так прекрасно», «Тебе очень идет», «Совершенное тело», «Великолепная», «Шикарная женщина», — высказывались они.

В декабре Роузи Хантингтон-Уайтли попала в объектив папарацци без макияжа и удивила фанатов. Тогда журналисты опубликовали в сети фото модели в черных лосинах, дутой жилетке, сером худи и белых кроссовках. При этом на снимках было видно, что на лице манекенщицы присутствовали прыщи.

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      Мария Винар
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