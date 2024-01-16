Звезда «Аншлага» раccказала о поставившей ей ультиматум Дубовицкой

Юмористка Светлана Рожкова заявила, что Дубовицкая требовала от нее набрать вес

Российская юмористка, артистка разговорного жанра Светлана Рожкова заявила, что глава программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая однажды потребовала, чтобы она набрала вес. О поставленном ей ультиматуме артистка рассказала в ток-шоу «Мой герой», выпуск доступен на YouTube-канале «Центральное Телевидение».

По словам Рожковой, она всю жизнь была очень худой и носила размер XS. «Я когда пришла в "Аншлаг", после первой съемки Регина Игоревна [Дубовицкая] пригласила меня к себе и сказала: "Если ты не наберешь хотя бы семь килограммов, я тебя не буду снимать, потому что это невозможно смотреть. Люди смотрят, они не смеются, они плачут"», — поделилась юмористка.

Звезда «Аншлага» рассказала, что приложила все усилия к тому, чтобы набрать вес. В частности, с этой целью она ела по ночам. В итоге Рожковой удалось поправиться на пять килограммов. «Этого уже было достаточно, и я осталась в команде», — заключила она.

Ранее Рожкова рассказала, что у ее старшей дочери Яны нашли рак. По словам артистки, дочь успешно прооперировали летом 2023 года.