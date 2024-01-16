Звезда «Аншлага» раccказала о поставившей ей ультиматум Дубовицкой
Российская юмористка, артистка разговорного жанра Светлана Рожкова заявила, что глава программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая однажды потребовала, чтобы она набрала вес. О поставленном ей ультиматуме артистка рассказала в ток-шоу «Мой герой», выпуск доступен на YouTube-канале «Центральное Телевидение».
По словам Рожковой, она всю жизнь была очень худой и носила размер XS. «Я когда пришла в "Аншлаг", после первой съемки Регина Игоревна [Дубовицкая] пригласила меня к себе и сказала: "Если ты не наберешь хотя бы семь килограммов, я тебя не буду снимать, потому что это невозможно смотреть. Люди смотрят, они не смеются, они плачут"», — поделилась юмористка.
Звезда «Аншлага» рассказала, что приложила все усилия к тому, чтобы набрать вес. В частности, с этой целью она ела по ночам. В итоге Рожковой удалось поправиться на пять килограммов. «Этого уже было достаточно, и я осталась в команде», — заключила она.
Ранее Рожкова рассказала, что у ее старшей дочери Яны нашли рак. По словам артистки, дочь успешно прооперировали летом 2023 года.