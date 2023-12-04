Звезда «Аншлага» рассказала о борьбе дочери с раком

Юмористка Рожкова заявила, что у дочери обнаружили опухоль в кишечнике

Российская юмористка, звезда программы «Аншлаг» Светлана Рожкова сообщила, что у ее старшей дочери Яны нашли рак. О борьбе дочери с болезнью артистка рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Фрагмент передачи доступен на сайте телеканала.

Рожкова заявила, что во время компьютерной томографии (КТ) у ее дочери обнаружили злокачественную опухоль в кишечнике. Как уточнила артистка, рак был выявлен на нулевой стадии. «[Опухоль была] вовремя обнаруженная. (...) Хирург сказал, что еще бы пара месяцев — и уже были бы прогнозы неутешительные», — сказала она.

Звезда «Аншлага» добавила, что Яну успешно прооперировали этим летом. По словам Рожковой, ее дочь теперь должна регулярно посещать врачей, чтобы избежать рецидива заболевания.

Ранее Рожкова призналась, что долгое время боролась с билиарным циррозом печени. Она отметила, что сейчас заболевание удается держать под контролем.

Светлана Рожкова была замужем дважды. У нее две дочери: Яна и Варвара.