Звезда экстремального шоу на ТНТ высказалась о романтике на проекте

Звезда экстремального шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ Дарья Александрова, выступавшая за народную команду, высказалась о романтике между участниками на проекте. В выпуске подкаста «На чистую воду», доступном на YouTube, она рассказала, что никто из них не стал парой.

Ведущая подкаста отметила, что между Александровой и другим участником проекта, юмористом и актером Артемом Калайджяном, возникал флирт в кадре. Звезды реалити могли обняться или вместе полежать в гамаке. Александрова согласилась с этим наблюдением, но отметила, что романтических отношений с юмористом у нее не было. «Мы только друзья», — подчеркнула она.

Александрова также рассказала об отношениях участницы Ангелины Татарченковой и известного юмориста Тимура Батрудинова. По ее словам, несмотря на их флирт на проекте, между ними также не завязались отношения. «У всех свои проекты, у всех своя жизнь. Мы можем, конечно, пообщаться, друг друга поддержать, но каждый день переписки (...) — у нас такого нет», — призналась участница проекта.

Ранее участница «Выжить в Дубае» актриса Анна Хилькевич рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась после проекта. Артистка призналась, что месяц приходила в себя после эмоциональных съемок телешоу.

В реалити «Выжить в Дубае» за денежный приз в 10 миллионов рублей соревновались команда звезд шоу-бизнеса и народная команда, состоявшая из не работающих в медиасфере россиян. Александрова дошла до финала, но уступила звездам в парном испытании. Победителем шоу стал футболист Павел Мамаев.