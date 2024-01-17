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05:29, 17 января 2024Мир

Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российского посольства

Посол Антонов призвал США усилить безопасность вокруг диппредставительств России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российское посольство направило в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг дипломатических представительств и консульских учреждений РФ из-за регулярных провокационных акций, об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью газете «Известия».

По его словам, ведомство обеспокоено ситуацией вокруг безопасности учреждений. Он указал, что дипломаты регулярно сталкиваются с манифестациями и провокационными акциями сторонников Украины возле зданий.

«Со своей стороны направили в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений», — подчеркнул он.

Ранее посольство России призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность ОЗХО.

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      Марина Совина
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