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07:20, 8 июля 2023Мир

Посольство России призвало США не разыгрывать антироссийскую карту

Посольство РФ призвало не политизировать работу ОЗХО на фоне ликвидации химоружия США

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Посольство России призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность ОЗХО. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в диппредставительстве заявили, что призывы США избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы.

Президент США Джо Байден отмечал, что передача Киеву кассетных боеприпасов должна обеспечить успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я решил, что оно им нужно», — подчеркнул американский лидер.

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    Юлия Мискевич
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