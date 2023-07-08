Посольство РФ призвало не политизировать работу ОЗХО на фоне ликвидации химоружия США

Посольство России призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность ОЗХО. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в диппредставительстве заявили, что призывы США избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы.

Президент США Джо Байден отмечал, что передача Киеву кассетных боеприпасов должна обеспечить успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я решил, что оно им нужно», — подчеркнул американский лидер.