Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 17 января 2024Силовые структуры

Замглавы «Водоканала» Петербурга заключили под стражу

Суд арестовал замглавы «Водоканала» Петербурга по делу о превышении полномочий

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 14 марта 53-летнего заместителя директора «Водоканала» Владимира Чернышева, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, замглавы «Водоканала» оказал содействие подконтрольной компании, которая выиграла тендер на обслуживание и уборку зданий и объектов предприятия, при этом стоимость договора была завышена на 125 миллионов рублей.

О задержании замглавы «Водоканала» стало известно 16 января. У него дома прошли обыски.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?

      В НАТО призвали к военной трансформации альянса

      Полмиллиона игнорирующих свои болезни москвичей получили видео от врача

      Братья обокрали музей на миллионы долларов из-за долгов

      Путин дал поручение о соотечественниках за рубежом

      В Грузии заявили о замене изображения Сталина на иконе святой Матроны

      Названы особенности выпустившей ракеты по Белгороду РСЗО «Вампир»

      Украина обстреляла российский населенный пункт и оставила его без света

      В ЕС предложили план на случай победы Трампа на выборах

      Девушка три недели покрывала BMW сотнями тысяч страз и прослыла глупой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше