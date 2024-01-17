Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов

76-летнего голливудского актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает издание Bild.

Артиста доставили в помещение полиции аэропорта после того, как он прошел таможенный досмотр. Причиной задержания стали его дорогостоящие часы фирмы Audemars Piguet. По словам актера, он собирался продать их с аукциона.

Отмечается, что Шварценеггер планировал отправиться в австрийский город Кицбюэль на Всемирный климатический саммит.

Ранее певца Хулио Иглесиаса задержали с чемоданом еды в аэропорту Доминиканской Республики.

80-летний артист летел с Багамских островов. Сотрудники таможни обнаружили у него более 40 килограммов продуктов, в том числе мясо, ягоды, овощи и фрукты.

