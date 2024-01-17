Азербайджанцы России потребовали извиниться назвавшего диаспоры мафией депутата

Союз азербайджанцев потребовал извинений от Толстого, назвавшего мафией диаспоры

Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов потребовал извинений от депутата вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который назвал национальные диаспоры мафиозными структурами. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Россия — многонациональная страна, это и наша родина. Мы здесь живем. Я с уважением отношусь к Толстому, да и лично знаю его. (...) Национальные диаспоры — это не мафиозные группировки. Это люди, которые пытаются сохранить свою культуру, обычаи на территории РФ, где бы они ни жили», — приводит издание слова Гусейнова.

Он также напомнил, что Госдума приняла закон о национально-культурной автономии, который подписал президент России. По его мнению, депутат своими высказываниями дискредитирует себя сам.

«Я в корне не согласен с его высказыванием, и никак невозможно такие меры принимать. Я считаю, что он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания. Я считаю себя оскорбленным его комментарием», — сказал вице-президент союза.

Гусейнов добавил, что намерен написать в Госдуму и в комиссию по регламенту для того, чтобы там рассмотрели высказывания парламентария. Также он сообщил о планах обратиться в Федеральное агентство по делам национальностей.

17 января Толстой, реагируя на информацию о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами.

«Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», — отметил Толстой.