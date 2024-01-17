В Думе отреагировали на мем про «петухов с фронта» у лидера узбекской диаспоры

Толстой назвал диаспоры мафией после оскорбительного мема об участниках СВО

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами, реагируя на информацию о том, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Последний опубликовал пост с мемом про «петухов с фронта», который оскорбляет участников специальной военной операции (СВО). Свой комментарий по ситуации парламентарий разместил в Telegram-канале.

По его мнению, землячества имеют мало отличий от корсиканских или сицилийских преступных группировок.

«Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», — отметил Толстой.

Депутат уверен, что в России не должно быть места «параллельным структурам со своими законами». За нарушения российского законодательства и правил поведения, подчеркнул Толстой, должна следовать жесткая реакция со стороны властей.

17 января Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Баратова по факту оскорбления участников спецоперации. Поводом, как разъяснили в СКР, стал пост президента узбекского землячества в соцсетях, который сочли оскорбительным для российских военнослужащих.

Российские военные корреспонденты, среди которых Юрий Котенок, нашли на странице главы узбекского землячества в «Одноклассниках» мем на тему спецоперации и цен на яйца. В своем Telegram-канале журналист опубликовал скриншот поста Баратова от 16 декабря 2023 года, который сопровождается изображением домашних птиц и фразой «Верните петухов с фронта». Баратов же объявил, что его аккаунт подвергся взлому.