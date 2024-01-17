У лидера узбекской диаспоры в России нашли мем про «петухов с фронта». Военкоры пожаловались на это Бастрыкину

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поста с оскорблением бойцов СВО

Следственный комитет (СК) России сообщил, что президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов разместил на своей странице в социальных сетях «издевательский пост», оскорбляющий участников специальной военной операции (СВО). В связи с этим председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении него уголовное дело.

По данным СК, внимание на пост обратили российские военные корреспонденты. Именно они пожаловались следователям и попросили отреагировать на высказывания лидера узбекской диаспоры в России.

Военкоры обнаружили в соцсетях Баратова мем про «петухов с фронта»

Российские патриотические каналы и военные корреспонденты, среди которых Юрий Котенок, нашли на странице главы узбекского землячества в «Одноклассниках» мем на тему спецоперации и цен на яйца. В своем Telegram-канале журналист опубликовал скриншот поста Баратова от 16 декабря 2023 года, который сопровождается изображением домашних птиц и фразой «Верните петухов с фронта». В свою очередь, Баратов во вторник, 16 января, заявил, что был взломан.

Усман Баратов оказался не так прост. Ненависть к слову «русский» — лишь вершина айсберга. Так, у себя в «Одноклассниках» он спокойно постит картинки с укропабликов с посылом, что Российская армия — это «петухи». Усман Баратов находит подобные шутки очень остроумными. Ему они по душе. Юрий Котенок военкор

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Баратов выражал недовольство частым употреблением слова «русский» на федеральных телеканалах

В интервью проекту Rasstriga_doc лидер узбекской диаспоры выразил недовольство частым употреблением слова «русский» в программе врача-терапевта Елены Малышевой и других передачах на федеральных телеканалах.

«Она [Малышева] уже забыла слово российский (…). Про коронавирус: "Наши русские ученые изобрели" (...). Это тоже неправильно (…). Я как гражданин России — меня это трогает. Я не русский (…), я узбек, я не хочу раствориться», — объяснил Баратов свою позицию. По его мнению, нужна «адаптация, интеграция», но не ассимиляция, так как это опасная вещь, которая грозит потерей корней.

Он также возмутился тем, что телеведущие стали называть паспорт РФ русским, а не российским.

Комментируя высказывания узбекского правозащитника, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что слово «русский» не может быть оскорблением.

«Это заявление возмутительное, он [Баратов] фактически позволяет [себе] ссорить российский народ. У нашего народа использование обращений к кому бы то ни было сложилось за столетие. И даже за границей, отмечу, граждан России не делят с энтузиазмом на национальности», — заключил сенатор.