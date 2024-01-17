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09:37, 17 января 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оскорбления участников СВО

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оскорбления участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту оскорбления участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре СКР.

По данным ведомства, российские военкоры попросили Бастрыкина отреагировать на высказывание президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова об участниках СВО. Баратов разместил издевательский пост в социальной сети.

Из-за этого глава СКР поручил руководителю московского управления ведомства возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования. Данный инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что СКР установил личности более тысячи иностранных наемников в зоне специальной военной операции: 566 человек — из Грузии, 500 — из Великобритании и США, 70 — из Канады. Всего 2,5 тысячи иностранных наемников вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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