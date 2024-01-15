СК установил личности более тысячи иностранных наемников в зоне СВО

СКР: установлены личности более тысячи иностранных наемников в зоне СВО

Следственный комитет России (СКР) установил личности более тысячи иностранных наемников в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что 566 человек — из Грузии, 500 — из Великобритании и США, а 70 — из Канады. Всего 2,5 тысячи иностранных наемников вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в 2023 году 242 военнослужащих ВСУ осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик. Глава СКР Александр Бастрыкин пообещал, что его ведомство даст уголовно-правовую оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии. Он считает это важным не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте.