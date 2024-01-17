Бельгия призвала создать механизм для конфискации российских активов

Премьер Бельгии де Кроо призвал создать механизм для конфискации активов России

Страны Запада должны создать конкретный механизм для конфискации российских активов. С таким призывом выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, его цитирует РИА Новости.

«Мы не говорим нет конфискации активов. Но нам нужно работать над механизмом. Например, они могут быть использованы в качестве залога для привлечения средств для Украины», — сказал он.

Премьер отметил, что Брюссель открыт для обсуждения оснований и поиска способов передачи Украине замороженных активов России без ущерба для мировой финансовой системы.

11 января Совет национальной безопасности США одобрил законопроект, позволяющий изъять заблокированные на Западе российские активы в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины.