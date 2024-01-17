Белла Хадид снялась в прозрачной майке без нижнего белья

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась без нижнего белья для журнала Perfect Magazine. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

27-летняя манекенщица предстала перед камерой в белой прозрачной майке, сквозь ткань которой видны черные трусы. При этом на размещенном кадре можно заметить, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера на время съемки.

Поклонники оценили фотосессию в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире», «Как же она напоминает Жизель Бюндхен», «Просто идеально», «Королева», «Икона», — писали они.

Ранее Хадид снялась в откровенном купальнике. Тогда модель запечатлела себя в черном бикини, которое включало в себя топ на тонких лямках и с обнажающим часть груди вырезом. Также она надела стринги с заниженной талией и украшение в виде цепи на бедрах.