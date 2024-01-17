Блинкен оценил перспективу переговоров по урегулированию на Украине

Блинкен: нет даже близкой перспективы переговоров по урегулированию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит близкой перспективы переговоров по долгосрочному урегулированию на Украине. Трансляция выступления Блинкена ведется на сайте Всемирного экономического форума.

Блинкен ответил на вопрос о возможностях начать консультации по вопросу об урегулировании украинского кризиса. «В настоящий момент я их не вижу», — заявил он.

Ранее Блинкен в ходе встречи в Давосе пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку Киева. Госсекретарь США заверил, что страна намерена поддерживать Украину. Он также добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.