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12:54, 17 января 2024Мир

Блинкен оценил перспективу переговоров по урегулированию на Украине

Блинкен: нет даже близкой перспективы переговоров по урегулированию на Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит близкой перспективы переговоров по долгосрочному урегулированию на Украине. Трансляция выступления Блинкена ведется на сайте Всемирного экономического форума.

Блинкен ответил на вопрос о возможностях начать консультации по вопросу об урегулировании украинского кризиса. «В настоящий момент я их не вижу», — заявил он.

Ранее Блинкен в ходе встречи в Давосе пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку Киева. Госсекретарь США заверил, что страна намерена поддерживать Украину. Он также добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.

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      Юрий Леонов
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