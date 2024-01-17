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19:07, 17 января 2024Силовые структуры

Бойцу «Азова» дали пожизненный срок за расстрел четверых жителей Мариуполя

Суд в ДНР дал пожизненный срок бойцу «Азова», расстрелявшему четверых жителей

Фото: Charlychaplin / Shutterstock / Fotodom

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении члена украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Мозгового. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

По данным суда, в начале апреля 2022 года Мозговой запер укрывавшихся в подвале жилого дома жителей Мариуполя, угрожая применением оружия. Спустя неделю боец заметил, что четверо мирных жителей выходят из помещения, и открыл по ним огонь из автомата, опасаясь рассекречивания занимаемой позиции. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды») и части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ, назначив пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее суд в ДНР приговорил к 25 годам колонии украинского военного, приказавшего убить двух жителей Мариуполя.

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      Олеся Мицкевич
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