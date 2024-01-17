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18:04, 17 января 2024Силовые структуры

Украинский военный получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей

В ДНР осудили украинского военного, приказавшего убить двух жителей Мариуполя

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима командира отделения первого батальона войсковой части 3057 нацгвардии Украины Александра Кузьменко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе младший сержант Кузьменко дал приказ своему подчиненному, находящемуся на боевой позиции на крыше одного из зданий, убить двух мирных жителей. Они передвигались по прилегающей к зданию улице.

Военный открыл по ним огонь из автомата АК-74. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Кузьменко признали виновным по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в подстрекательстве к убийству двух лиц, совершенном по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.

Ранее Житель ДНР рассказал о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдал Росгвардии крупный схрон.

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