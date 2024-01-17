Украинский военный получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима командира отделения первого батальона войсковой части 3057 нацгвардии Украины Александра Кузьменко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.
Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе младший сержант Кузьменко дал приказ своему подчиненному, находящемуся на боевой позиции на крыше одного из зданий, убить двух мирных жителей. Они передвигались по прилегающей к зданию улице.
Военный открыл по ним огонь из автомата АК-74. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
Кузьменко признали виновным по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в подстрекательстве к убийству двух лиц, совершенном по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.
Ранее Житель ДНР рассказал о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдал Росгвардии крупный схрон.